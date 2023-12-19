Akif fikirleriyle yön vermeye devam ediyor

Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yaktığı bir dönemde kaleme aldığı 'İstiklal Marşı' şiiriyle, milli mücadele ruhunu en güzel biçimde yansıtan Mehmet Akif Ersoy, bundan tam 150 yıl önce bugün doğdu. Şiirlerinde, milli ve manevi değerleri önceleyen ve güncel sorunları da büyük bir sanatçı sorumluluğuyla işleyen Akif, yakın dönem tarihimizin en büyük entelektüel siması olarak da hafızalara kazındı.20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif, şiirlerinde sürekli olarak milli ve manevi değerleri ön plana çıkardı. Bilinen ilk eseri, 'Hazine-i Fünun' dergisinde yayımlanan bir gazel oldu. 1908 yılında ise etkisi bugün dahi süren Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Asım'ın Nesli adında bir gençlik hedefleyen Akif, şiirlerinde, idealindeki bu gencin izini sürdü. Bütün şiirlerini, 7 ciltlik Safahat adlı eserinde toplayan Akif, İstiklal Marşı şiirini ise millete armağan ettiği için kitabında yer vermedi.Milli Mücadele döneminin sembol şahsiyetlerinden biri olan Akif, bir milletin varlık ve yokluk mücadelesi verdiği sürecin her anında yer aldı. 1920 yılında ise Burdur mebusu olarak ilk TBMM saflarında bulundu. Kurtuluş Savaşı döneminde, kendisiyle özdeşleşen Taceddin Dergahı'na yerleşen Akif, milli bilincin şahlandığı İstiklal Marşı'nı burada kaleme aldı. TBMM tarafından açılan şiir yarışmasına, ucunda ödül olduğu için katılmayan Mehmet Akif, daha sonra kazandığı ödülü, bir hayır kurumuna bağışladı. Zafer sonrası bir süre Mısır'da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren Akif, tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde ise İstanbul'daki Mısır Apartmanı'nda yaşama veda etti.23 Aralık Cumartesi günü Fatih Belediyesi, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde, 'Mehmet Akif Ersoy'u kuşatan çevre: Hayatı, Sanatı, Muhiti' isimli bir panel düzenleyecek. Türkiye Yazarlar Birliği de Mehmet Akif Bilgi Şölenleri'nin 11'İncisini gerçekleştirecek.Eşref Edip, Mehmet Akif ile olan bir anısını şu sözlerle anlatır: "Üstadı, arkadaşları ziyaret etmişti. Milli mücadele günlerinden bahsediyorlardı. Söz, İstiklal Marşı'na geldi. Hastabakıcının yardımıyla doğruldu, 'O şiir o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu ben bile yazamam. O şiir artık benim değildir. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.' diyerek sözlerini tamamladı."Mehmet Akif'in doğumunun 150. yılı dolayısıyla 19-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Kosova ve Makedonya'da, 22-24 Aralık tarihlerinde Burdur'da, 27-28 Aralık tarihlerinde de Ankara'da çeşitli programlar düzenlenecek.Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği ve İstiklal Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı Taceddin Dergâhı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi restore edilmesinin ardından ziyaretçilere açılacak. İçinde Mehmet Akif Ersoy'a ait cep saati, gözlük, tespih, tüfek gibi eşyaların olduğu ev, restorasyonun ardından mart ayında açılmak üzere hazırlıkları sürüyor.Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, "Dedemin 150'nci doğum yıldönümünde, dedemi ve felsefesini anlatacağım. Bu çok önemli bir gün. İstanbul'da Mısır Apartmanı'nda söyleşi düzenleyeceğim. Dedemi anlayarak anmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif'in ruh dünyasına girip onu anmak önemli. Anlayarak anmak büyük önem taşıyor. Tarihimizde her şey güzelleşiyor. Daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.