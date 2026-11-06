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Giriş Tarihi: 06.11.2026

“Akif’in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü”

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Akif’in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" için düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda, her yıl geniş kapsamlı faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında toplandı. Merkez Yürütme Kurulunca 2027'de düzenlenecek 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası faaliyetlerinin ortak teması "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" olarak belirlendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #İSTİKLAL MARŞI #MEHMET AKİF ERSOY
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