Akılalmaz dolandırıcılık: Hem Cinsel içerikli görüntülerle şantaj yaptılar hem de…

MASAK ile yapılan yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan rapor ile şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, HTS kayıtları, konaklama kayıtları, banka hesap hareketleri incelenerek, şüphelilerle bağlantılı olan 14 şahıs daha tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından olayın organize bir şekilde işlendiği ve son 2 yılda şüphelilerin hesaplarında 500 milyon TL'nin üzerinde para hareketi tespit edildi. Örgüt üyelerinin 22 kişi olduğu ve 9'unun nitelikli dolandırıcılık suçundan çeşitli cezaevlerinde halen tutuklu bulunduğu da belirlendi.