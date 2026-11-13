Akıncı ve Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı: Sıra Kızılelma’da!

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA'ların, pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan acil müdahale tatbikatında, Bayraktar AKINCI ve TB2 kara yolunu pist olarak kullandı.

FARKLI ÜSLERDEN KALKIP AYNI YOLDA BULUŞTULAR

12 Kasım'da icra edilen tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Keşan'dan havalanan bir TB2, Çorlu'dan havalanan bir AKINCI ve İzmir'den havalanan bir başka TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

KIZILELMA DA AYNI ÖZELLİĞE ERİŞECEK

Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konsept, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yapılan planlama doğrultusunda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ve kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 dâhil olmak üzere Baykar tarafından geliştirilen tüm milli platformların, pistlere bağlı kalmaksızın uygun kara yolu güzergâhlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

ÖNLEMLER ALINDI, KURUMLAR TAKİP ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışmada, itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken yol güzergâhında tüm güvenlik önlemleri alındı. Kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulanırken tatbikat kuvvet komutanlıkları, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından da yerinde takip edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör