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Giriş Tarihi: 9.9.2023 13:19 Son Güncelleme: 9.9.2023 13:48

Akkuyu NGS’nin 1’inci Güç Ünitesi’nde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaat sahasında 1’inci Güç Ünitesi’nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı.

Bekir COŞKUN
Akkuyu NGS’nin 1’inci Güç Ünitesi’nde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde türbin binasının en önemli vinci olan elektrikli çift kirişli köprü vinci, nükleer güç santralinin inşaat ve montaj çalışmaları sırasında ve işletme aşamasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılmasına imkân veriyor.

1'inci Güç Ünitesi'nin makine dairesine farklı seviyelerde kurulmuş olan toplam üç köprü vincini yüksek teknolojili kontrol sistemi bir arada tutuyor. Bu sistem, tüm işletme senaryolarında vinçlerin, kancaların veya halatların çarpışma olasılığını ortadan kaldırıyor. Üst kademede, iki adet küçük tekerlekli yük arabası ve traversle donatılmış ana köprü vinci yerini aldı. Türbin bölümünün alt kademesinde sırasıyla 30 ve 15 ton kaldırma kapasiteli geniş açıklıklı köprü vinçleri bulunuyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı – NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Gerekli tüm kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra türbin bölümünün üç köprü vincinden ilki ve en önemlisi devreye alınmıştır Montaj tamamlandıktan sonra tüm vinçler, ekipmanın kurulumu ve makine dairesindeki ağır yüklerin taşınması için kullanılacaktır. Güç ünitesinin işletilmesi sırasında vinçler, türbin binasının ana ve yardımcı ekipmanlarının bakım ve onarımını organize etmek için gereklidir. Her vincin hizmet ömrü, güç ünitesinin tüm işletme süresine göre tasarlanmış olup tasarım ve üretim sırasında en yüksek düzeyde güvenilirlik sağlanmaktadır" dedi

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Akkuyu NGS’nin 1’inci Güç Ünitesi’nde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı
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