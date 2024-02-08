AKM’de sema gösterisi ilgiyle izlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu önceki akşam 'Devran-ı Şerif' isimli gösterisiyle Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluştu. Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla birleşen sema gösterisi seyircilerden yoğun ilgi gördü. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun bir alt birimi olarak 2018 yılında kurulan topluluk külliye, medrese, tekke ve asitane gibi tarihi yapılarda kadim kültürümüzden bizlere ulaşmış ve unutulmaya yüz tutmuş tasavvuf kültürünü, tarikat ayinlerini ve merasimlerini usulüne ve erkânına uygun olarak icra ediyor.