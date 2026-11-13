Akraba aileler arasındaki silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan silahla kavgada 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu ağır yaralandı. Silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada ağır yaralan Müslüm Eroğlu, yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.