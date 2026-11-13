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Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:09

Akraba aileler arasındaki silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan Müslüm Eroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Akraba aileler arasındaki silahlı kavga: 1 ölü
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Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan silahla kavgada 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu ağır yaralandı. Silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada ağır yaralan Müslüm Eroğlu, yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİRECİK #ŞANLIURFA

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Akraba aileler arasındaki silahlı kavga: 1 ölü
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