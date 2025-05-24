Akrabasına kıyan katil 19 yıl sona yakalandı

2006'da Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çaltılı Köyü'nde meydana gelen cinayette, aralarında husumet olan Rahmi Çafoğlu ile akrabası Reşat Çafoğlu tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Rahmi Çafoğlu yanındaki tabancayla Reşat Çafoğlu'nu öldürdü. Rahmi Çafoğlu'yu tam 19 yıl boyunca kaçmayı başardı. Trabzon İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde katil zanlısının İstanbul Bayrampaşa'ya bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde olduğu yönünde istihbari bilgi alındı. Bu istihbarat üzerine harekete geçen ekipler İstanbul'da yapılan operasyonla Rahmi Çafoğlu'nu saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.