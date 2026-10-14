Akranı 16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü: Cani sanığın ailesine hapis! Suçlamalar vahim...

ANNE, BABA VE TEYZE HAKİM KARŞISINDA

Olayla ilgili E.A.'nın babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı dava açıldı. Savcılık, sanıkların her birinin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın 3'üncü duruşması bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar D.A., B.A. ve S.S. duruşmada yer almadı.