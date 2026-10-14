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Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:34 Son Güncelleme: 14.10.2026 14:15

Akranı 16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü: Cani sanığın ailesine hapis! Suçlamalar vahim...

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni, eski sevgilisi 15 yaşındaki E.A. tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nin arka bahçesinde 30 bıçak darbesiyle katledilmişti. 19 yıl hapisle cezalandırılan E.A.’nın, babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında verilen cezalar ise belli oldu. İşte kan donduran suçlamalar...

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DHA Yaşam
Akranı 16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü: Cani sanığın ailesine hapis! Suçlamalar vahim...
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Olay, 5 Nisan 2025'te Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

20 YIL HAPİS VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül 2025'te görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından heyet 15 yaşında olması nedeniyle E.A.'nın cezasını 20 yıla indirdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

CEZA 19 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Karar, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde istinafa taşındı. Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtildi. Kararın ardından geçen 12 Şubat'ta E.A. yeniden yargılandı. Duruşmada mahkeme, E.A. hakkında daha önce verilen 'tasarlama' hükmünü kaldırarak, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşı küçük olduğu için E.A.'nın cezası 19 yıla düşürüldü.

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ANNE, BABA VE TEYZE HAKİM KARŞISINDA

Olayla ilgili E.A.'nın babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı dava açıldı. Savcılık, sanıkların her birinin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın 3'üncü duruşması bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar D.A., B.A. ve S.S. duruşmada yer almadı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI; 3 SANIĞA 5'ER AY HAPİS

Duruşma sonunda mahkeme 3 sanık hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanıklar 5'er ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#EDİRNE

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Akranı 16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü: Cani sanığın ailesine hapis! Suçlamalar vahim...
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