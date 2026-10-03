Akrobasiye 331 bin lira rekor ceza

İstanbul Pendik
'te Kuzey Marmara Otoyolu
'nda motosikletiyle tek teker üstünde akrobasi hareketler yapıp 302 km/s hıza ulaşan ve bu dehşet anlarını sosyal medyada paylaşan trafik magandası, Jandarmadan kaçamadı. Ekipler görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine derhal harekete geçti ve kısa sürede tespit ederek magandayı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sürücüye, 331 bin TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren şahsın sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen maganda sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör