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Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:32

Aksaray'da 15 bıçak darbesiyle eski eşini vahşice öldürdü: Katil zanlısının ifadesi pes dedirtti

Aksaray’da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ’ı 15 bıçak darbesiyle vahşice katleden Osman Oruç adliyeye sevk edildi. Kendini ihbar eden cani koca, adliye girişinde basın mensuplarının sorusu üzerine verdiği cevap pes dedirtti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Aksaray’da 15 bıçak darbesiyle eski eşini vahşice öldürdü: Katil zanlısının ifadesi pes dedirtti
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Aksaray'da dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı.

15 BIÇAK DARBESİYLE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISININ İFADESİ PES DEDİRTTİ

Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKSARAY

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Aksaray'da 15 bıçak darbesiyle eski eşini vahşice öldürdü: Katil zanlısının ifadesi pes dedirtti
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