Aksaray’da 15 bıçak darbesiyle eski eşini vahşice öldürdü: Katil zanlısının ifadesi pes dedirtti

KATİL ZANLISININ İFADESİ PES DEDİRTTİ

Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör