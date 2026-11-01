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Giriş Tarihi: 1.11.2026 13:01

Aksaray’da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: Ölü ve yaralı var!

Aksaray’da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Korkunç olayda ölü ve yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Aksaray’da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: Ölü ve yaralı var!
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Kaza, Akin Köy Yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DB 2008 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce şarampole düştü sonra takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir genci ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY #KAZA

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Aksaray’da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: Ölü ve yaralı var!
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