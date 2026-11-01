Aksaray’da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: Ölü ve yaralı var!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir genci ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.