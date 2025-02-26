Aksaray’da alkollü sürücü önce yayaya ardından da direğe çarptı: Rahatlığı ise pes dedirtti! “Alkollüyüm ehliyetimi alabilirsiniz…”

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazım P. direğe çarptıktan sonra aracı terk edip koşarak kaçmak isterken, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı yara almadan kurtulan ve ismi belirlenemeyen kadın ise, ambulansta yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi reddedip, olay yerinden ayrıldı.