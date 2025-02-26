Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da alkollü sürücü önce yayaya ardından da direğe çarptı: Rahatlığı ise pes dedirtti! “Alkollüyüm ehliyetimi alabilirsiniz…”
Giriş Tarihi: 26.2.2025 22:49

Aksaray’da alkollü sürücü önce yayaya ardından da direğe çarptı: Rahatlığı ise pes dedirtti! “Alkollüyüm ehliyetimi alabilirsiniz…”

Aksaray'da, 2 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü önce bir yayaya ardından da, aydınlatma direğine çarptı. Aracı terk edip koşarak uzaklaşmaya çalışan şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin polisle diyaloğundaki rahatlık pes dedirtti. “Alkollüyüm ehliyetimi alabilirsiniz…”

DHA
Aksaray’da alkollü sürücü önce yayaya ardından da direğe çarptı: Rahatlığı ise pes dedirtti! Alkollüyüm ehliyetimi alabilirsiniz…

Kaza, Aksaray'da meydana geldi. Kazım P. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeyen bir kadına çarptı. Olay yerinden kaçan Kazım P., 700 metre ileride de otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazım P. direğe çarptıktan sonra aracı terk edip koşarak kaçmak isterken, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı yara almadan kurtulan ve ismi belirlenemeyen kadın ise, ambulansta yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi reddedip, olay yerinden ayrıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan Kazım P., yapılan testinde 2 promil alkollü çıktı. Kazım P., bunun üzerine polis ekiplerine, ''Alkollüyüm, ehliyetimi alabilirsiniz, sıkıntı yok" dedi.

Kazım P.'ye 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Kaza yerini terk etmek' suçlarından toplam 13 bin 779 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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Aksaray’da alkollü sürücü önce yayaya ardından da direğe çarptı: Rahatlığı ise pes dedirtti! “Alkollüyüm ehliyetimi alabilirsiniz…”
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