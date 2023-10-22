Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da düğünde cinayet: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:25

Aksaray’da düğünde cinayet: 1 ölü, 1 yaralı!

Aksaray’da gittiği düğünde husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan kavgada, Dursun Canlı (38) tabancayla vurularak öldürüldü, arkadaşı Ayhan Alyanak (35) yaralandı. Polis, düğünde ateş edip kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA
Aksaray’da düğünde cinayet: 1 ölü, 1 yaralı!

Kanlı olay, dün saat 22.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak'ta evin önünde yapılan düğünde meydana geldi. Dursun Canlı, arkadaşı Ayhan Alyanak ile bir arkadaşının düğününe gitti. Burada aralarında daha önceden husumet bulunan kişi ya da kişilerle karşılaşınca kavga çıktı. Düğündekiler kavgaya ayırdı. Otomobillerine binmek için gittikleri sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu Dursun Canlı sağ göğsünden, Ayhan Alyanak da kolundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 çocuk babası Canlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları
Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı Ankara'dan yola çıkıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
İsrail'den kara saldırısı mesajı: Gazze' Şeridi'ne gireceğiz
Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
'Bebek yalancıları' bebekleri öldürüyor! Dünya bu katliama suspus! Soykırımcısı İsrail enerji ve yakıt girişini kesti...
SON DAKİKA | Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına tepki: Tahammül sınırlarını çoktan aştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray’da düğünde cinayet: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA