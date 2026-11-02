Aksaray’da eski eş dehşeti! Korkunç gerçeği o ihbar ortaya çıkardı: Şefika 15 bıçak darbesiyle vahşice katledildi!

'GELİN BENİ ALIN' İHBARI

Polisi arayan Osman Oruç, eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.