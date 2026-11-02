Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da eski eş dehşeti! Korkunç gerçeği o ihbar ortaya çıkardı: Şefika 15 bıçak darbesiyle vahşice katledildi!
Giriş Tarihi: 2.11.2026 16:12

Aksaray’da eski eş dehşeti! Korkunç gerçeği o ihbar ortaya çıkardı: Şefika 15 bıçak darbesiyle vahşice katledildi!

Aksaray'da meydana gelen olay yürekleri dağladı. 33 yaşındaki Osman Oruç çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Korkunç cinayeti ise ‘Gelin beni alın’ ihbarı ortaya çıkarırken acılı aile sinir krizi geçirdi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Aksaray’da eski eş dehşeti! Korkunç gerçeği o ihbar ortaya çıkardı: Şefika 15 bıçak darbesiyle vahşice katledildi!
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Olay, saat 08.30 sıralarında, Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle, eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Osman Oruç, 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ, yere yığıldı.

'GELİN BENİ ALIN' İHBARI

Polisi arayan Osman Oruç, eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ ÇALIŞTIĞI HASTANENİN MORGUNA KALDIRILDI

Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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'SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi. Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi. Anne ile kızını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Osman Oruç'un emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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Aksaray’da eski eş dehşeti! Korkunç gerçeği o ihbar ortaya çıkardı: Şefika 15 bıçak darbesiyle vahşice katledildi!
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