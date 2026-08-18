Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de feci ölüm! Yağ yüklü TIR şarampole devrilip alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:49 Son Güncelleme: 18.08.2026 14:58

Nevşehir'de feci ölüm! Yağ yüklü TIR şarampole devrilip alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!

Nevşehir'de meydana gelen araç yangını yürekleri dağladı. Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip aniden alev topuna döndü. 30 yaşındaki sürücü Burak Karagöz, yanarak feci şekilde can verdi. İşte facianın detayları…

MEHTAP AYDOĞAN Yaşam
Nevşehir’de feci ölüm! Yağ yüklü TIR şarampole devrilip alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı kaplarken, sürücü yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, TIR tamamen yandı.

SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY #ARAÇ YANGINI

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Nevşehir'de feci ölüm! Yağ yüklü TIR şarampole devrilip alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!
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