Nevşehir’de feci ölüm! Yağ yüklü TIR şarampole devrilip alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!

SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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