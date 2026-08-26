Aksaray’da karnından bıçakla yaralandı! Polislere bağırıp yol ortasında soyundu

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından yaralı şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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