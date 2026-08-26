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Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:00

Aksaray'da karnından bıçakla yaralandı! Polislere bağırıp yol ortasında soyundu

Aksaray’da tartıştığı 2 şahıs tarafından bıçakla karnından yaralanan şahıs, olay yerine gelen polislere bağırıp zorluk çıkarırken, yol ortasında soyunarak ekiplere güçlük çıkardı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Aksaray’da karnından bıçakla yaralandı! Polislere bağırıp yol ortasında soyundu
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Aksaray'ın Taşepazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki A.Ç., kimliği belirlenemeyen 2 şahıs tarafından tartışma sonucu karnından bıçaklanarak yaralandı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören yaralı şahıs önce polis memurlarına bağırıp çağırdı, sonra yol ortasında soyunarak ekiplere güçlük çıkardı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansa alınan yaralıya ilk müdahale ambulans içinde yapıldı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından yaralı şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKSARAY

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Aksaray'da karnından bıçakla yaralandı! Polislere bağırıp yol ortasında soyundu
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