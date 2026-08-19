Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da korkunç olay! Devrilen tırda yanarak can vermişti: Genç sürücünün ölmeden önceki paylaşımı yürek burktu
Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:48

Aksaray’da korkunç olay! Devrilen tırda yanarak can vermişti: Genç sürücünün ölmeden önceki paylaşımı yürek burktu

Aksaray'da şarampole devrilip yanan madeni yağ yüklü TIR'da yanarak feci şekilde can vermişti. Hayatını kaybeden sürücü 30 yaşındaki Burak Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Karagöz'ün, kayıt sırasında arkadan açtığı şarkı detayı ise yürekleri burktu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Aksaray’da korkunç olay! Devrilen tırda yanarak can vermişti: Genç sürücünün ölmeden önceki paylaşımı yürek burktu
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Kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. İzmit'ten Adana'ya madeni yağ taşıyan Burak Karagöz yönetimindeki 14 KL 531 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler sürücü Karagöz'ün yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Karagöz'ün cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine götürüldü.

ŞARKIYA EŞLİK ETMİŞ

Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Karagöz'ün, o sırada dinlediği 'Tanrı istemezse' adlı şarkıya eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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Aksaray’da korkunç olay! Devrilen tırda yanarak can vermişti: Genç sürücünün ölmeden önceki paylaşımı yürek burktu
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