Aksaray’da korkunç olay! Devrilen tırda yanarak can vermişti: Genç sürücünün ölmeden önceki paylaşımı yürek burktu

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler sürücü Karagöz'ün yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Karagöz'ün cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine götürüldü.