Aksaray’da ölümlü kaza: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu Abdulsamet Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın, bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ı gezdirmek için çıktığı öğrenildi.