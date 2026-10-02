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Giriş Tarihi: 2.10.2026 00:30

Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA
Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. (45) idaresindeki 06 FEA 290 plakalı otomobil ile Muzaffer İ. (20) yönetimindeki 68 AGU 031 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AKSARAY
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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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