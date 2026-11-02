Aksaray’da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Aksaray'ın Eskil ilçesi Akkaş köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. yönetimindeki 06 DVE 519 plakalı otomobil ile Ali Ö. idaresindeki 42 AER 163 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar görürken, araç sürücüsü Hasan B. sıkıştığı yerde mahsur kaldı. Otomobilde bulunan Rukiye B. ise yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan AFAD ekipleri, titiz bir çalışmayla otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan tır şoförü Ali Ö. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.