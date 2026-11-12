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Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:43

Aksaray’da otomobil takla attı: 2 ölü!

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil karşı yöne geçerek takla attı. Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray’da otomobil takla attı: 2 ölü!
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Kaza, Aksaray Konya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sultanhanı ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Mustafa Kaçar (30) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR'a çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil şarampole takla attı.

Kazada sürücü Muhammed Mustafa Kaçar ile aynı bankada çalışan Muhammed Ergün (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kaçar ile Ergün'ün yaşamını yitirdiği belirledi. 2 kişinin cesedi incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#KONYA #AKSARAY

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Aksaray’da otomobil takla attı: 2 ölü!
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