Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da traktör faciası: Daha 12 yaşındaydı
Giriş Tarihi: 11.9.2023 10:07

Aksaray'da traktör faciası: Daha 12 yaşındaydı

Aksaray'da kullandığı traktörün altında kalan ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12), hayatını kaybetti.

DHA
Aksaray’da traktör faciası: Daha 12 yaşındaydı

Acı olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait 68 FE 209 plakalı traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Evren Kocaöz'ün Ozancık Ortaokulu'nda okuduğu, bugün 8'inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaöz'ün cenazesi, bugün toprağa verildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da traktör faciası: Daha 12 yaşındaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA