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Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:40 Son Güncelleme: 10.11.2026 18:44

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Aksaray merkezde yağmur etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi.

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İHA İHA
Aksaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Aksaray'da aniden soğuyan ve eksi 6'lara kadar düşen hava sıcaklığıyla birlikte kış mevsiminin simgesi olan kar yağışı da kendini göstermeye başladı. Şehir merkezinde yağmur yağışı yaşanırken kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Hasan dağı bölgesi başta olmak üzere Güzelyurt ve Ekecik bölgelerinde kar yağışı başlarken, özellikle Güzelyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede halen devam ederken, ilçe halkı ise yağışların geç bile geldiğini söyledi. Güzelyurt ilçesinde eskiden daha erken kar yağışı başladığını ve ilçenin yollarının kapandığını belirten vatandaşlar, bereket geldiğini söyledi.

#AKSARAY
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Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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