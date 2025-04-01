Akülü araba sevinci

Şanlıurfa Harran'daki Bilgili köyünde yaşayan doğuştan fiziksen engelli Fevzi (22), Dila (15) ve Salih Kılıç (19) kardeşlerin akülü tekerlekli sandalye hayalleri gerçeğe dönüştü. Yıllardır yakınlarının desteği ile ayakta durabilen kardeşlerin en büyük isteği ise akülü tekerlekli sandalye idi. Hayata Bir Dokunuş Derneği, kardeşlere akülü tekerlekli sandalye alınması için harekete geçti. Hayırseverlerin desteği ile kısa sürede alanın akülü sandalyeler bayramda kardeşlere hediye edildi. Fevzi, Dila ve Salih bu bayram ilk kez kendi başlarına doğup büyüdükleri köyü rahatça gezebiliyorlar. Çok mutlu olduklarını belirten Kılıç kardeşler, artık kimseye ihtiyaç duymadan rahatça gezebiliyor. Dernek üyeleri yine aynı bölgede bulunan Ocaklı köyünde yaşayan fiziksel engelli Zeki Çiftçi'yi (24) de unutmadı. Dernek üyeleri Zeki'nin de akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Kılıç kardeşler ve Zeki Çiftçi hep birlikte sokaklarda gezerek vatandaşların bayramını kutladı.