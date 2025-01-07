Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü

Merkez Kocasinan ilçesinde uzun süredir alacak verecek meselesi yüzünden birbirlerine husumet beseleyen Mustafa Körükçü. ile Akif Mahmut Özkaya, bir otelde bulup konuşmak için sözleşti. Gece saatlerinde otele gelen taraflar arasında kısa süre tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Körükçü, silahla Akif Mahmut Özkaya'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Özkaya, olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa Körükçü ise aynı silahla yaşamına son verdi. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede her iki arkadaşında hayatını kaybettikleri belirlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı otelde, olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı. Cesetler daha sonra otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.