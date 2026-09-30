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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Alacak-verecek kavgasında koli bantlı dehşet

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Alacak-verecek kavgasında koli bantlı dehşet
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İstanbul Kâğıthane'de Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), alacak-verecek meselesi nedeniyle bir evde alıkonuldu. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 genç, 3 gün boyunca darp edildi. Komşuların ihbarı üzerine eve giren polis, gençleri elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. 2 genç kurtarılırken evde bulunan Zeki A. (28) gözaltına alındı. Rehinelerin 'Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu' diyerek ağladığı öğrenildi. Olayla ilgili İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. de (22) gözaltına alındı.
#İSTANBUL
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Alacak-verecek kavgasında koli bantlı dehşet
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