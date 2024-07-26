Alacaklısını, ailesinin yanında katletti

Kırşehir'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35) eşinin ve 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla 7 el ateş ederek öldüren polis memuru R.K. meslektaşlarını telefonla arayarak "Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum" diyerek kendini ihbar etti. Medrese Mahallesi 56'ncı Sokak'taki Emre Apartmanı'nda meydana gelen olayda Batman'da görevli polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere izin alıp Kırşehir'e geldi. Serhat Aydemir'in evine gelen R.K., iddiaya göre zile bastıktan sonra, 'Polis, açın kapıyı' dedi. R.K., kapıyı açan Aydemir'e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş etti. Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içinde çığlık attı. Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K., "Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Serhat Aydemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet şüphelisi R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Aydemir'in cenazesi Ali Çam Camii'ne getirildi. Aydemir, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cinayet şüphelisi polis memuru R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan polis memuru R.K.'nın çeşitli dönemlerde ticaret yapmak için Aydemir'e yaklaşık 1 milyon TL verdiği öğrenildi. R.K.'nın parasını alamayınca cinayeti işlediği belirtildi.