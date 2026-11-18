Olay, 1 Kasım gecesi Alanya'nın Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya'da bir eğlence mekanının sahibi ve çalışanları, bir otelde aşçı olarak görev yapan Y.Ç. (32) ve M.Ç. (31) isimli kardeşleri başka bir eğlence mekanının çıkışında yakalayarak darbetti. Kardeşleri bıçakla tehdit eden şüphelilerin, 40 bin lira olduğunu öne sürdükleri hesap borcunun 70 bin liraya yükseldiğini söyleyerek para tahsil etmeye çalıştıkları iddia edildi. Şüphelilerin yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ve iki kardeşin cep telefonlarını gasp ettiği öne sürüldü.

Şikayet üzerine harekete geçildi

İki kardeşin şikayeti üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik tüfek, bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi C.D. (24) ile O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Y. (21) için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.