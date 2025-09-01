Alanya’da alacak-verecek kavgasında 1 ölü

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi yüzünden A.S.(42), Y.L.(40) ve Ömer Faruk Palili(40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Palili, göğsünden bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Palili, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.S. ve Y.L. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.