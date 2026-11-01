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Giriş Tarihi: 1.11.2026 16:05

Alanya’da Çek uyruklu turist denizde boğuldu

Alanya’da serinlemek amacıyla denize giren 54 yaşındaki Çek uyruklu kadın boğularak yaşamını yitirdi.

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Alanya’da Çek uyruklu turist denizde boğuldu
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Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için bölgede bulunan Çek uyruklu Leona Musilova (54), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Musilova'nın sudan çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin deniz araçlarıyla gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Leona Musilova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ALANYA
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Alanya’da Çek uyruklu turist denizde boğuldu
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