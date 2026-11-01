Alanya’da Çek uyruklu turist denizde boğuldu

Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için bölgede bulunan Çek uyruklu Leona Musilova (54), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Musilova'nın sudan çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin deniz araçlarıyla gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Leona Musilova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör