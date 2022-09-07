Alanya’da cinayet

Antalya Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, 2 gün kardeşi Yılmaz Kip'e ulaşamayınca gece saatlerinde arkadaşından yardım istedi. Yalçın Kip'in yardım istediği Mustafa Kaya, çaldığı kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi.
Kaya, içeriden gelen koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri battaniye sarılı halde bulunan 26 yaşındaki Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerde jandarma ekipleri Kip'in başına darbe aldığı ve cinayet şüphesi üzerine durdukları öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kip'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.