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Giriş Tarihi: 7.9.2022 15:29 Son Güncelleme: 7.9.2022 15:39

Alanya’da cinayet

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde kardeşine ulaşamayan ağabeyi arkadaşından kardeşinin yaşadığı eve bakmasını istedi. Kapıyı kırarak içeriye giren şahıs arkadaşının kardeşini ölü buldu.

MEHMET ACAR MEHMET ACAR
Alanya’da cinayet

Antalya Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, 2 gün kardeşi Yılmaz Kip'e ulaşamayınca gece saatlerinde arkadaşından yardım istedi. Yalçın Kip'in yardım istediği Mustafa Kaya, çaldığı kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi.

Kaya, içeriden gelen koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri battaniye sarılı halde bulunan 26 yaşındaki Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerde jandarma ekipleri Kip'in başına darbe aldığı ve cinayet şüphesi üzerine durdukları öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kip'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alanya’da cinayet
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