Alanya’da cip safari aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. R.Y. idaresindeki 07 BAY 993 plakalı cip safari aracı, aynı istikamette seyir halinde olan henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 HOM 52 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, iki araçta bulunan 17 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.