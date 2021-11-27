Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da domuz avına çıkan 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:13

Alanya’da domuz avına çıkan 1 kişi öldü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da domuz avına çıkan 1 kişi öldü

Alanya'da domuz avına çıkan 1 kişi arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu ormanda yaşamanı kaybetti. jandarma ölen Nuri Demirel'in 5 arkadaşını gözaltına alınarak karakol komutanlığına götürdü.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında köy yolunda meydana geldi. Arkadaşları M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş ile domuz avına çıkan Nuri Demirel, bir arkadaşının av tüfeğinden çıkan kurşunla yere yığıldı.

Demirel'in vurulduğunu fark eden av arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirel'e yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Nuri Demirel'in av arkadaşları olan 5 kişi. M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş'yi gözaltına alarak Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldüler. Demirel'in cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Bu kefeni yırtmak mümkün mü?
Son dakika: Kartal'da kabus sürüyor! Beşiktaş'tan üst üste 4. mağlubiyet...
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da domuz avına çıkan 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA