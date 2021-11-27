Alanya’da domuz avına çıkan 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında köy yolunda meydana geldi. Arkadaşları M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş ile domuz avına çıkan Nuri Demirel, bir arkadaşının av tüfeğinden çıkan kurşunla yere yığıldı.

Demirel'in vurulduğunu fark eden av arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirel'e yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Nuri Demirel'in av arkadaşları olan 5 kişi. M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş'yi gözaltına alarak Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldüler. Demirel'in cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.