Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı minibüs sürücüsü kaçtı!

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Nadir Çintaş, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından minibüsün sürücüsü F.B. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.