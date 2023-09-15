Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da kan donduran cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 15.9.2023 19:51

Alanya’da kan donduran cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Alanya’da Mustafa Turaç’ın boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 1’i kadın 3 şüpheli Bolu’da gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kan donduran cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir trafik kazası ihbarına sonucunda bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak uçuruma yuvalanan 07 AGC 074 plakalı bir hafif ticari aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş bir ceset gördü. Olayından ardından bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede cansız bedenin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ceset savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ BOLU'DA YAKALANDI
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi olduklarını değerlendirdiği 1'i kadın 3 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler şüphelilerin orada gözaltına alınmasını sağladı. 3 şüphelinin yarın Bolu'dan Alanya'ya getirilerek işlemlerine burada devam edileceği öğrenildi.

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Alanya’da kan donduran cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı
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