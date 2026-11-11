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Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:17 Son Güncelleme: 11.11.2026 10:49

Alanya'daki Ukraynalı turistin ölümünde korkunç detay! Finlandiyalı sevgilisi tutuklandı: Cinsel istismarda bulunmuş!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde tatil yapan 32 yaşındaki Ukraynalı kadın turist odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin güvenlik kamera incelemesinde, hayatını kaybeden kadının erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı belirlendi. Gözaltına alınan Finlandiyalı erkek turist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alanya’daki Ukraynalı turistin ölümünde korkunç detay! Finlandiyalı sevgilisi tutuklandı: Cinsel istismarda bulunmuş!
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Olay, önceki gece Alanya İlçesi'nin Güller pınarı Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finlandiya uyruklu Tima Nilo K. (64) ve kız arkadaşı Ukrayna vatandaşı Yuliia Studylko (32), tatil için geldikleri Alanya'da gece saatlerinde eğlendikten sonra kaldıkları otele döndü. Aşırı alkollü oldukları belirtilen çiftten Yuliia Studylko'nun odaya girdikten sonra aniden yere düşerek hareketsiz kaldığı iddia edildi. Durumu fark eden Finlandiyalı turistin otel çalışanlarından yardım istediği öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ukraynalı kadın turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Studylko'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayı şüpheli bularak inceleme başlatan Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüleri detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, Finlandiya uyruklu Tima Nilo K.'nin, odada fenalaşan Ukraynalı kadın turiste cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tima Nilo K., "cinsel istismar" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #ALANYA

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Alanya'daki Ukraynalı turistin ölümünde korkunç detay! Finlandiyalı sevgilisi tutuklandı: Cinsel istismarda bulunmuş!
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