Alanya’daki Ukraynalı turistin ölümünde korkunç detay! Finlandiyalı sevgilisi tutuklandı: Cinsel istismarda bulunmuş!

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ukraynalı kadın turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Studylko'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayı şüpheli bularak inceleme başlatan Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüleri detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, Finlandiya uyruklu Tima Nilo K.'nin, odada fenalaşan Ukraynalı kadın turiste cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tima Nilo K., "cinsel istismar" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör