Alanya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Kaza, Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı.

Şiddetli kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran kazazedeler, olay yerinden ayrıldı. Hurdaya dönen otomobili fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri, uçuruma inebilmek için halat sistemi kurdu. Şarampole inen ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, araçta kimsenin bulunmadığı ve kazazedelerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.