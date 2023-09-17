Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yumaklı: Yangın kısmen kontrol altına alındı.
Giriş Tarihi: 17.9.2023 19:33 Son Güncelleme: 17.9.2023 19:58

Bakan Yumaklı: Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Alanya ilçesi Dim Baraj Mevki’inde saat 12.00 çıkan orman yangın saat 19.00 itibari ile kısmen kontrol altına alındığı söyledi.

MEHMET AL MEHMET AL
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bakan Yumaklı: Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya İlçesi Dimçayı Ak Köprü uzun öz bölgesinde çıkan yangına yakın olan 17 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, orman yangınına; 12 helikopter, 8 uçak, 65 arazöz ve 260 personelle müdahele edildi.

Orman yangın bölgesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava yoluyla helikopterle geldi. Bakanı karşılayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yangının çıktığı bölgeye gittiler.

BAKAN YUMAKLI: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Baraj Mevki'inde saat 12.00 çıkan orman yangın saat 19.00 itibari ile kısmen kontrol altına alındığı söyledi.

Rüzgarında etkisi ile kısa sürede vadiye yayılan yangının etrafını çevrilendiğini belirten Bakan Yumaklı, kara ve hava ekiplerinin mücadelesinin sabaha kadar süreceğini kaydetti. Yangının etrafının çevrilmesinin ardından evlerin tehdit etmediğini de kaydetti.

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Bakan Yumaklı: Yangın kısmen kontrol altına alındı.
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