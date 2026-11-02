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Giriş Tarihi: 2.11.2026 10:45

Alanya’da otelde kalan İngiliz turist küvette ölü bulundu

Alanya’da bir otelde konaklayan 27 yaşındaki İngiliz turist, odasındaki küvette ölü bulundu. Günlerdir odasından çıkmadığı öğrenilen turistin vücudunda şişlik ve morluklar olduğu belirtildi.

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Alanya’da otelde kalan İngiliz turist küvette ölü bulundu
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Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan İngiliz uyruklu Hussain ASH (27), en son 27 Ekim günü saat 22.30 sıralarında odasına girdi. 31 Ekim günü saat 16.40 sıralarında odaya giren otel temizlik görevlisi, İngiliz turisti küvet içerisinde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 27 yaşındaki turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Turistin vücudunda şişlik ve morluklar bulunduğu, yapılan ilk incelemede ise herhangi bir darp, cebir veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için adli tahkikat başlatıldı.

#İNGİLİZ #112 ACİL SAĞLIK #ALANYA
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