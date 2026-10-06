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Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:47

Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

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Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Oba Mahallesi Atatürk Caddesi otel önünde meydana geldi. Mehmet Ali Ş. (37) idaresindeki otomobil ile Harun G. (25) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Harun G. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu Asia M. (34) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ukraynalı Asia M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Ş, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ALANYA #112 ACİL SAĞLIK #UKRAYNA
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Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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