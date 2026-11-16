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Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:41

Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 3 yaralı

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, savrulan motosikletin yayaya çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.

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Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 3 yaralı
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Kaza, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T.K. (25) yönetimindeki otomobil, tali yola manevra yaptığı sırada arkadan gelen ve hatalı sollama yaptığı belirtilen Y.D. (19) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, aynı güzergâhta yaya olarak bulunan R.K.'ye (52) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.D., motosiklette yolcu olarak bulunan Y.D. (15) ve yaya R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ALANYA
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Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 3 yaralı
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