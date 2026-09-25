Alanya’da otomobilin çarptığı 2 Ukraynalı hayatını kaybetti

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ç. (20) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor (66) ve Olha Shapoval'a (54) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayalar ağır yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bondor ve Shapoval, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör