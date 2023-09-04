Alanya’da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3’ye yükseldi

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda R.Y. (61) idaresindeki safari aracı ile aynı istikametteki R.Ö.(39) kontrolündeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada safari aracındaki Kazakistan uyruklu kadın Arailmy Nugmanova (34) olay yerinde, Rusya uyruklu kadın turist Olga Zhukova (61) ve Kazakistan uyruklu kız çocuk Symbat Nasipgali (2) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından araç sürücülerinin ise gözaltına alınacağı bildirildi. Kazada her iki araçtaki 17 yaralının, 6'sının Türk, 7'si İsrail, 2'sinin Rusya ve 2 turistin ise Kazakistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın yan yana seyir ettiği ve çarpıştıktan sonra safari aracının refüje savrulma anı görülüyor.