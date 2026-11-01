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Giriş Tarihi: 1.11.2026 22:28

Alanya'da sahilde yangın! Baraka kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda baraka kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki jet ski de zarar gördü.

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Alanya’da sahilde yangın! Baraka kullanılamaz hale geldi
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Edinilen bilgiere göre, Okurcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir su sporları işletmesine ait barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler çevriye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki bir adet jet ski de hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANTALYA
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Alanya'da sahilde yangın! Baraka kullanılamaz hale geldi
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