Alanya’da sahildeki baraka alevlere teslim oldu

Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ.'ye ait su sporları işletmesinin sahilde bulunan barakasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldi. Barakanın içerisinde bulunan bir jet ski de yangında hasar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.