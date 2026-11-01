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Giriş Tarihi: 1.11.2026 23:25

Alanya’da sahildeki baraka alevlere teslim oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan su sporları işletmesine ait barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, bir jet ski de hasar gördü.

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İHA
Alanya’da sahildeki baraka alevlere teslim oldu
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Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ.'ye ait su sporları işletmesinin sahilde bulunan barakasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldi. Barakanın içerisinde bulunan bir jet ski de yangında hasar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#ALANYA #ANTALYA
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Alanya’da sahildeki baraka alevlere teslim oldu
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