Alanya’da yabancı uyruklu kadın ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Yevdokia Nikolaeva Kireyeva'dan (84) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evde Kireyeva'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kireyeva'nın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.