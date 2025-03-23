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Giriş Tarihi: 23.3.2025 12:55 Son Güncelleme: 23.3.2025 12:57

Alanya'da yabancı uyruklu kadın ölü bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Kadının cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yabancı uyruklu kadın ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Yevdokia Nikolaeva Kireyeva'dan (84) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evde Kireyeva'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kireyeva'nın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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Alanya'da yabancı uyruklu kadın ölü bulundu
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