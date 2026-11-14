Alanya’daki kazada ağır yaralanmıştı: Üniversiteli gençten 22 gün sonra acı haber geldi!

22 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler ise 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi, memleketi Van'a götürülerek toprağa verildi.