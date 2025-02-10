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Giriş Tarihi: 11.2.2025

‘Alay ediyorlar’ diye 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler

‘Alay ediyorlar’ diye 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin isminden rahatsız olan vatandaşlar, 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini istedi. Dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, "Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık" dedi.
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‘Alay ediyorlar’ diye 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler
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