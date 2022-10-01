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Giriş Tarihi: 1.10.2022 21:02

Albay Kırgel’den sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili açıklama

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Amedspor maçı öncesi Afyonspor yedek kulübesinde futbolcular ile yapılan sohbetin bilgisi dışında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını kaydederek, ’Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade ederim’ dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Albay Kırgel’den sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili açıklama

Albay Kırgel, sosyal medyada kendisi ile ilgili yayınlanan videoyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında amacının olumsuzluğun yaşanmaması için uğraş verdiklerini anlatmak olduğunu kaydeden Albay Kırgel, 'Afyonkarahisar'da oynanacak olan Afyonspor-Amedspor karşılaşması öncesi aldığımız tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğum sırada oyuncular ile aramızda geçen sohbetin iznim ve bilgim olmaksızın kaydedildiği anlaşılmaktadır. Maksadım sporcularımıza devletimizin tüm güvenlik unsurlarının maçın ruhuna yakışır şekilde gerçekleşmesi ve sonuçlanması için görevi başında olduğunu anlatmaktan, sporun ruhuna yakışmayacak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemeleri gerektiğini ifade etmekten ve maçla ilgili motivasyonlarını arttırma gayretinden ibarettir.

Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade eder, müsabakanın sporun ruhuna uygun centilmenlik içerisinde geçmesini dilerim' dedi.

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Albay Kırgel’den sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili açıklama
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